İrem Derici'nin 'karga sesli' çıkışına Mustafa Ceceli'den yanıt geldi: 'Karga alınır'

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı İrem Derici, kuaför çıkışında verdiği bir röportajda, öten kargaları fırsat bilerek müzik sektörüne dokunaklı bir mesaj verdi. Derici, isim vermeden birçok meslektaşının sesi konusunda atıfta bulunarak sektöre bir mesaj gönderdi. Bu sözlere karşılık olarak, Mustafa Ceceli'den bir cevap geldi.

İrem Derici'nin 'karga sesli' çıkışına Mustafa Ceceli'den yanıt geldi: 'Karga alınır'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 10:07

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Mustafa Ceceli, Kıbrıs'ta gerçekleşen bir konserde hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı konserde Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

Ancak, müzik dünyasının gündemine farklı bir boyut getiren bir açıklama da İrem Derici'nin karga sesi hakkındaki sözleri oldu. Derici'nin "Bazı şarkıcıların sesi karga gibi" şeklindeki ifadeleri, tartışmalara neden oldu. Konu hakkında görüşü sorulan Mustafa Ceceli, açıklamalarda bulundu.

Ceceli, konuya ilişkin şu sözleri dile getirdi: "Karga sesli dersek karga alınır ama tabii İrem'in söylediği doğru bir şey var. Bazen benimle çalışmak isteyen insanları kırmadan başka yol izlemelerini söylüyorum. Konu sadece para değil, ben bir iş yaptığımda o işin listeleri zorlamasını isterim."

Ceceli'nin bu açıklamalarıyla birlikte, müzik dünyasında sesin önemi ve kalitesi konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi.

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