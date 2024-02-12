İrem Derici'nin 'karga sesli' çıkışına Mustafa Ceceli'den yanıt geldi: 'Karga alınır'

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Mustafa Ceceli, Kıbrıs'ta gerçekleşen bir konserde hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı konserde Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

Ancak, müzik dünyasının gündemine farklı bir boyut getiren bir açıklama da İrem Derici'nin karga sesi hakkındaki sözleri oldu. Derici'nin "Bazı şarkıcıların sesi karga gibi" şeklindeki ifadeleri, tartışmalara neden oldu. Konu hakkında görüşü sorulan Mustafa Ceceli, açıklamalarda bulundu.

Ceceli, konuya ilişkin şu sözleri dile getirdi: "Karga sesli dersek karga alınır ama tabii İrem'in söylediği doğru bir şey var. Bazen benimle çalışmak isteyen insanları kırmadan başka yol izlemelerini söylüyorum. Konu sadece para değil, ben bir iş yaptığımda o işin listeleri zorlamasını isterim."

Ceceli'nin bu açıklamalarıyla birlikte, müzik dünyasında sesin önemi ve kalitesi konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi.