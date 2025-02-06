İrem Derici'nin evlilik provası

Özgür Aras doğum gününü kutladı. İrem Derici beyaz bir mini gelinlikle geceye katılırken yakın zamanda aşk yaşadıklarını söylediği DJ Melih Jön bembeyaz bir smokinle geldi.

İrem Derici'nin evlilik provası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2025 11:09

Ünlü iletişimci Özgür Aras, her yıl farklı konseptlerle düzenlediği doğum günü partisini bu kez düğün temasıyla kutladı. Sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı gece, unutulmaz anlara sahne oldu.

Geceye en çok damga vuran isimlerden biri ise İrem Derici oldu. Beyaz mini bir gelinlik giyen ünlü şarkıcı, sevgilisi olduğu konuşulan DJ Melih Jön ile birlikte partiye katıldı. Smokin tercih eden Melih Jön ve İrem Derici’nin uyumlu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çift için “Evlilik provası yapıyorlar, çok yakışmışlar!” yorumları yapıldı.

Eğlencenin sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüğü doğum günü kutlamasında ünlü isimler bol bol dans edip keyifli anlar yaşadı. Özgür Aras’ın sürpriz konsepti ve gecede yaşananlar uzun süre konuşulacağa benziyor.

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