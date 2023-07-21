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İrem Derici'nin bikinili pozuna gelen yorum sevgilisi Atakan Işıktutan'ı kızdırdı!

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada aşk dolu pozlarını yayınladığı sevgilisi Atakan Işıktutan ile bu kez tatilden kareler romantik kareler yayınladı. 'Survivor' yarışması adını duyuran Işıktutan, Derici'nin bikinili fotoğrafına gelen yoruma tepki gösterdi.

İrem Derici'nin bikinili pozuna gelen yorum sevgilisi Atakan Işıktutan'ı kızdırdı!
Yayın Tarihi : 2023-07-21 12:24

Şarkıcı İrem Derici'nin sosyal medya hesabında paylaştığı romantik tatil kareleri, sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşk dolu anlarını gözler önüne serdi. Ancak, bir takipçinin yaptığı sivri yorum, çiftin dikkatini çekti. Takipçi, Derici'nin bikinili fotoğrafına "Zengin de olsan o çatlaklar gitmiyor" şeklinde bir yorum yazdı.

Bu yorum üzerine tepki göstermekten çekinmeyen İrem Derici, güzellik algısı konusunda önemli bir mesaj verdi. "Her şeyi düzeltmeye çalışıp yorulduk. Bir güzellik algısı hepimizin psikolojisini yedi" diyerek güzellik standartlarının toplumda yarattığı olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Sevgilisi Atakan Işıktutan da bu sert yoruma sessiz kalmadı. Çatlak olması konusunda alaycı bir şekilde, "Benim de göğsüm, kalçalarım çatlak, ne var yani? Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa 'Gözünün üstünde kaş var' dersiniz" diyerek çiftin birbirine olan sevgisini gösterdi.

Survivor yarışmasındaki performansıyla da adını duyuran Atakan Işıktutan, "Biz doğal güzellikleri seven bir çiftiz. Siz de ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz" sözleriyle İrem Derici'ye olan aşkını bir kez daha ilan etti.

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