İrem Derici’den Üzen Haber! Hastanelik Oldu

Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun tempoya dayanamayıp hastanelik oldu. Kötü haberle hayranlarını endişelendiren Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, yeni ilişkisiyle mutluluk pozlarını peş peşe paylaşmıştı. Ancak ünlü şarkıcıya nazar değdi. 37 yaşındaki İrem Derici, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir kaza nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

Düşmeye Bağlı Kafa Travması Geçirdi

Düşmeye bağlı kafa travması yaşayan İrem Derici’nin konseri iptal edildi. Mersin’de sahne alacak olan şarkıcının, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşım yapıldı.

Sosyal Medyadan Paylaşım Yaptı

İrem Derici, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı:

Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi.

Sağlık Durumu İyi

Sosyal medya paylaşımları ve sivri dilli açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen İrem Derici, yaşadığı talihsiz kaza sonrası yeniden hastaneye kaldırıldı. Yoğun konser temposu sonrası baş dönmesi yaşayan ünlü şarkıcıya serum takıldı. Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.