İrem Derici’den "Uyuşturucu Testi" Tepkisi: "Olması Gerekeni Neden Alkışlıyorsunuz?"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanat dünyasını derinden sarsan uyuşturucu soruşturmasında, test sonuçları negatif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadaki "kahramanlaştırma" çabalarına sert bir dille karşı çıktı.

"Zaten Olması Gereken Bu"

Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre temiz çıkan Derici, yasaklı madde kullanmayan ünlülerin sosyal medyada büyük bir övgü yağmuruna tutulmasına anlam veremediğini belirtti. Her zamanki açık sözlülüğüyle dikkat çeken sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları alkışlamak bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten olması gereken bu."

"Sektör Bizi Falakaya mı Yatırıyor?"

Derici, sanat dünyasının "karanlık bir yer" gibi gösterilmesine ve temiz kalanların mucizevi bir başarı elde etmiş gibi yansıtılmasına şu sözlerle isyan etti: