İrem Derici’den "Uyuşturucu Testi" Tepkisi: "Olması Gerekeni Neden Alkışlıyorsunuz?"

İrem Derici'den uyuşturucu testi çıkışı! Test sonucu negatif çıkan İrem Derici, temiz çıkan ünlülerin alkışlanmasına neden tepki gösterdi? "Zaten olması gereken bu" diyen Derici'nin olay yaratan açıklamaları...

İrem Derici’den
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-01-2026 10:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanat dünyasını derinden sarsan uyuşturucu soruşturmasında, test sonuçları negatif çıkan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadaki "kahramanlaştırma" çabalarına sert bir dille karşı çıktı.

"Zaten Olması Gereken Bu"

Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna göre temiz çıkan Derici, yasaklı madde kullanmayan ünlülerin sosyal medyada büyük bir övgü yağmuruna tutulmasına anlam veremediğini belirtti. Her zamanki açık sözlülüğüyle dikkat çeken sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Test sonuçları negatif çıkanlardan biriyim ama negatif çıkanları alkışlamak bana hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten olması gereken bu."

"Sektör Bizi Falakaya mı Yatırıyor?"

Derici, sanat dünyasının "karanlık bir yer" gibi gösterilmesine ve temiz kalanların mucizevi bir başarı elde etmiş gibi yansıtılmasına şu sözlerle isyan etti:

  • Sektör Eleştirisi: "'Helal olsun, bu sektörde temiz kalabilmiş' ne demek? Ne ki bu sektör, bizi falakaya mı yatırıyorlar?"

  • Yetenek Vurgusu: "Kimsenin rahatı kaçmasın lütfen. Elinizdeki yeteneğin kıymetini bilin."

Benzer Haberler
Çağla Şıkel’den Çağla Şıkel’den "Lüks Çanta" Çıkışı: "300 Bin Liralık Çantayla Yürüyemem"
Meriç Aral’dan Meriç Aral’dan "Baba" Serkan Keskin’e Övgü: "Çok Tatlı Bir Baba Oldu"
Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu! Tuba Büyüküstün’den Paris Çıkartması: Karlar İçinde Güzelliğini Konuşturdu!
Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: Aleyna Tilki’nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu: "Pozitif" Çıktı
Bergüzar Korel’den Bergüzar Korel’den "Sevişme Sahnesi" İsyanı: "Erkeklere Hiç Sormuyorsunuz!"
Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: "Hırbolukta turbo çocuk"
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!