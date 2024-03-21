İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, doğum gününde tatildeyken paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Turuncu bikinisiyle kamera karşısına geçen Derici, videoya "Şşş, sessizlik! Bugün en mutlu günüm! İyi ki doğdum be gülüm! Sürpriz sonlu" notunu ekledi.

İrem Derici'nin doğum gününde yaptığı bu sürpriz paylaşım, hayranlarını heyecanlandırdı. Tatilinde mutlu ve keyifli bir anıyı takipçileriyle paylaşan Derici, şarkıcı kimliğinin yanı sıra pozitif enerjisiyle de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının bu video paylaşımı, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü ve hayranları tarafından binlerce kez beğenildi.