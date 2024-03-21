İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı

İrem Derici doğum gününde paylaştığı video dikkat çekti. Tatilde olan şarkıcı turuncu bikinisiyle kamera karşısına geçti ve bir video çekti. Derici bu videoyu "Şşş, sessizlik! Bugün en mutlu günüm! İyi ki doğdum be gülüm! Sürpriz sonlu" notuyla paylaştı.

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2024 17:43

Ünlü şarkıcı İrem Derici, doğum gününde tatildeyken paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Turuncu bikinisiyle kamera karşısına geçen Derici, videoya "Şşş, sessizlik! Bugün en mutlu günüm! İyi ki doğdum be gülüm! Sürpriz sonlu" notunu ekledi.

İrem Derici'nin doğum gününde yaptığı bu sürpriz paylaşım, hayranlarını heyecanlandırdı. Tatilinde mutlu ve keyifli bir anıyı takipçileriyle paylaşan Derici, şarkıcı kimliğinin yanı sıra pozitif enerjisiyle de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının bu video paylaşımı, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü ve hayranları tarafından binlerce kez beğenildi.

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