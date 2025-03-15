İrem Derici’den peş peşe kötü haberler! Sevenlerini korkuttu

Önce Kaza, Şimdi Hastalık!

37 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz hafta sonu sahne aldığı konserin ardından talihsiz bir kaza geçirerek yere düştü ve başını sert bir şekilde çarptı. Hemen hastaneye kaldırılan Derici, yapılan tetkiklerin temiz çıkmasıyla sevenlerine rahat bir nefes aldırdı. Ancak yaşadığı şiddetli ağrı ve baş dönmesi nedeniyle İstanbul’a bile dönemediğini sosyal medya hesabından şu sözlerle açıklamıştı:

"Cuma akşamı konserimiz enfes geçti. Fakat sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."

Konser Yine İptal!

Kazanın ardından toparlanmaya çalışan ünlü şarkıcı, bu kez de influenza virüsüne yakalandı. İstanbul’daki konserini iptal eden Derici, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak hayranlarından özür diledi:

"İnfluenza beni de vurdu. Şu tipe bak, ateşten yanaklarım tokat yemiş gibi. Bademciklerim ceviz kadar, kırılmayan yerim yok. İzleyicimden çok özür dilerim dün için. Anca bugün telefonu elime alabildim. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür eder tekrar dün için özür dilerim."

Şarkıcının paylaşımı sonrası hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağarken, Derici'nin sağlık durumunun ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Sevenleri, başarılı sanatçının sahnelere dönüşünü dört gözle bekliyor.