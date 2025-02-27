İrem Derici’den Millie Bobby Brown’un tarzına esprili yorum: 'Kendine gel kız'

Geçtiğimiz akşam, yeni filmi The Electric State’nin galasında boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, defiledeki tarzı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Aynı gün bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan Brown’un görüntüleri, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bu görüntüler üzerine popüler şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından Millie Bobby Brown’un fotoğrafını alıntılayarak dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

İrem Derici’den Millie Bobby Brown’un tarzına esprili yorum: 'Kendine gel kız'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-02-2025 13:06

Millie Bobby Brown, geçtiğimiz akşam yeni filmi ‘The Electric State’ galasında boy gösterdi. Ancak ünlü oyuncunun tarzı, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Aynı gün bir mekan çıkışı objektiflere takılan şarkıcı İrem Derici, Brown’un gala fotoğrafını alıntılayarak esprili bir yorum yaptı. Derici, paylaşımında “Kız bu 21 yaşında, niye bana dönmüş? Kendine gel kız!” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu göndermesi, takipçileri tarafından eğlenceli bulunurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Millie Bobby Brown’un tarzı üzerine yapılan yorumlar ise hız kesmeden devam ediyor!