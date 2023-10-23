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İrem Derici'den bomba sözler! Eski sevgilisi cinsel yönelimini değiştirmiş...

Atakan Işıktutan’dan ayrıldıktan sonra işlerine kendini adayan İrem Derici Harbiye sahnesi için paraya kıymıştı. Hem bu konuda ünlü isimlere taş atan hem de özel hayatına dair konuşan Derici bomba bir itirafta bulundu. İrem Derici eski aşkının cinsel yönelimini değiştirdiğini açıkladı.

İrem Derici'den bomba sözler! Eski sevgilisi cinsel yönelimini değiştirmiş...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2023 15:04

Harbiye Açık Hava’da verdiği dev prodüksiyonlu konser ve yeni şarkısı “Alıştık Zehrine”nin başarısı ile gündemden düşmeyen İrem Derici Master Haber’e uzun süre konuşulacak açıklamalar yaptı!
 
Türk popunun parlak yıldızı İrem Derici, dillerden düşmeyen şarkıları ve enerji dolu sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesini peşinden sürüklüyor. Samimi tavırları ve lafını esirgemeyen tarzıyla halkın sevgilisi olan İrem Derici  Masterhaber.com YouTube kanalına filtresiz, sansürsüz konuştu. Derici’nin gün yüzü görmemiş açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşecek!
 
"PİNTİYSENİZ GELİN BEN VEREYİM PARASINI!"


Harbiye'deki konserine 3 milyon TL harcayan İrem Derici, sahnesine yatırım yapmayan dostlarına seslendi: "Lütfen 10 arsa almayın, 2 ev alında şu sahneye para dökün. Pintiyseniz gelin ben vereyim parasını da siz yapın.
 
İLK AŞKINI DUYAN ŞAŞTI KALDI


Lise yıllarında aşık olduğu kişiden bahseden İrem Derici ilk aşkının daha sonra cinsel yönelimini değiştirdiğini söyledi. Lise aşkının şu anda New York’ta evli ve iki çocuk babası olduğunu anlattı.  
 
RAKİBİ KİM?


Sadece aşk hayatından değil, kariyerinden de bahseden İrem Derici samimi bir şekilde, kendisine hangi şarkıcıyı rakip gördüğünü, hangi meslektaşını izlemeye bayıldığını açıkladı. Ayrıca “En özel şarkım” dediği “Yaz Gülü”nün sırrını da paylaştı.

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