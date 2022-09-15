İrem Derici'den 'Bizi pavyona götür' tezahüratına cevap!

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemden inmeyen, Türkçe popun başarılı isimlerinden İrem Derici, geçtiğimiz ay Artvin'de düzenlenen 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahneye çıkmış, konser öncesi dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı.

"BENİ PAVYONLARDAN TOPLARSINIZ"

Hayatında ilk kez pavyona eğlenmeye gittiğini belirten 35 yaşındaki şarkıcı, "Dün ekiple beraber pavyona gittik. Böyle bir eğlence yok, sabah 06.00’da çıktım. Pavyonda dans şovlarını çok beğendim. Bundan sonra beni pavyonlardan toplarsınız” esprisi yapmıştı.

"BURAYA GELİNCE KANIM KAYNIYOR"

Son olarak Bursa'da müzikseverlerle bir araya gelen İrem Derici, performansları ve sahne şovlarıyla beğeni topladı. Şarkı aralarında dinleyicilerle sık sık sohbet eden popçu, şehre olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: