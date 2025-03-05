İrem Derici ve Melih Kunukcu’dan aşk dolu paylaşım! Evlilik mi geliyor?

Ünlü popçu İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı DJ Melih Kunukcu ile özel bir fotoğraf çekiminde objektif karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Derici, gönderisine İngilizce olarak “Kunukcuların yeni bölümleri yakında. Takipte kalın” notunu düştü.

Bu paylaşım, hayranlarını heyecanlandırırken, takipçilerden gelen yorumlar da dikkat çekti. Kimileri, “The Kunukcus derken? Evlilik yolda mı demek oluyor bu?” diyerek çiftin nikah masasına oturacağı yönünde tahminlerde bulunurken, bazıları “Beyonce & Jay Z’nin Türk versiyonu” şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Derici ve Kunukcu cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, ünlü popçunun bu paylaşımı yeni bir müzik projesine mi yoksa özel hayatındaki yeni bir döneme mi işaret ediyor, merak konusu oldu.