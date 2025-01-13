İrem Derici sevenlerini korkuttu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası sevenlerini korkuttu. Düşme sonucu kafa travması geçiren başarılı sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de vereceği konserin iptal edildiği duyurulan Derici, sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. Paylaşımda, "Sağlık durumumla ilgili endişe edilecek bir durum yok. Ancak doktorlarımın tavsiyesi üzerine bugün sahneye çıkmama kararı alındı. Mersin konserimizi üzülerek iptal ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

İrem Derici’nin hayranları, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdırırken, şarkıcının en kısa sürede sahnelere dönmesi için iyi dileklerde bulundu. Sevilen sanatçının dinlenme sürecini tamamladıktan sonra kaldığı yerden konserlerine devam etmesi bekleniyor.