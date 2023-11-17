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İrem Derici: ‘Özgürlüğümü kıskanıyorlar’

İrem Derici, bir konserin ardından kırdığı bardaklar nedeniyle eleştirildi. Sanatçı, konuyla ilgili olarak "Bu mesele parayla alakalı değil, asıl mesele benim özgürlüğümü kıskanmaları" şeklinde konuştu.

İrem Derici: ‘Özgürlüğümü kıskanıyorlar’
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2023 09:28

İrem Derici, bir mekânda düzenlediği 'Ev Partisi' temalı etkinlik sonrasında konserde aldığı alkollü içkileri kırmasının eleştirilmesine tepki gösterdi. Sanatçı, "Kıt, beyinsiz ve geri zekâlı kimse benim yolumdan geçmesin rica ediyorum. Orada bir mizansen var. Orası kulisim, kime ne?" dedi.

Derici, "Beni kıskananlara sesleniyorum. Bu parayla alakalı değil, benim özgürlüğümü kıskanıyorlar. Herkes neyin, ne olduğunu biliyor da üç kişi prim yapacak diye ne hakkımı, ne emeğimi ne paramı yedirmem. Alnını karışlarım adamın! Gitgide şu anda sinirlerimi had safhaya çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

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