İrem Derici ile takipçisi arasında şaşırtan konuşma: "Yine mi ayrıldın?"

Popçu İrem Derici, geçtiğimiz eylül ayında 'Survivor' yarışmasında tanınan Atakan Işıktutan ile ilişkisini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

İrem Derici ile takipçisi arasında şaşırtan konuşma:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 14:00

Popçu İrem Derici, geçtiğimiz eylül ayında 'Survivor' yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir ilişkiye başladı. Aşkları hızla devam eden çift, tatil için Maldivler'e gitti.

Derici, tatilde çekilen fotoğraflarını yeni şarkısı 'Milyonda Bir'de yer alan "İçim kapkarayken gökyüzü mavi olsa kaç yazar" sözleriyle paylaştı.

Ancak bu sözler bir takipçisi tarafından farklı yorumlandı ve Derici ile Fırat'ın ayrıldığı düşünüldü.

Sosyal medya kullanıcısı, "Yine mi ayrıldın kız?" mesajını yazarken, Derici bu yoruma şu cevabı verdi: "Kız, bu yeni çıkan şarkımın sözü, Allah sizi ne yapsın! Enişteniz yanımda, selamı var."

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