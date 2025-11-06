İrem Derici Galatasaray Maçını İzleyemedi: Hollanda Polisi Peşine Düştü

İrem Derici, nişanlısıyla gittiği Hollanda'da Galatasaray-Ajax maçını izleyemedi! Şarkıcı, polislerin peşine düştüğünü söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

İrem Derici Galatasaray Maçını İzleyemedi: Hollanda Polisi Peşine Düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2025 17:23

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ı desteklemek amacıyla Hollanda'ya gitti. Derici, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde tatsız olaylar yaşadı. Sanatçı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. İrem Derici, polislerin peşine düşmesi nedeniyle Ajax maçını izleyemediğini açıkladı.

Galatasaray Galip Geldi Ama Derici Üzgün Kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, dün akşam Ajax ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray, bu kritik maçı kazanarak UEFA'dan gelen önemli bir geliri kasasına koydu. Victor Osimhen, gecenin yıldızı oldu. İrem Derici gibi bazı ünlü isimler takımlarını desteklemek için Hollanda'ya gitmişlerdi. Derici, nişanlısıyla gittiği Hollanda'da maça gidemedi.

"Polisler B*k Var Gibi Peşimize Takıldı"

İrem Derici, yaşadıklarını sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde anlattı. Şarkıcı, maça gitmeye çalışırken sorunlar çıktığını belirtti. "Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum" sözlerini kullandı. Derici, bir grup magandanın kendilerine saldırdığını söyledi. "Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe" dedi. Çiftin kendini savunmaya çalıştığını anlattı. Tam konu kapandı derken, polislerin devreye girdiğini söyledi. "Polisler b.k var gibi bizim peşimize takıldı" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

"Hala Kırgınım ve Çok Üzgünüm"

İrem Derici, polislerin nişanlısı Melih'in üzerine geldiğini belirtti. Sanatçı, ortamı yumuşatmak için çok uğraştığını söyledi. "Allah’tan world wide sevimliyim" diyerek durumu ti'ye aldı. Polisler, çifte odalarına gitmelerini ve o akşam dışarı çıkmamalarını söyledi. Derici, yaşadığı bu duruma çok üzüldü. Şarkıcı, "Hala kırgınım ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.



