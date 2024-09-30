İrem Derici: "Aşka tövbe ettim, sadece Brad Pitt için bozabilirim!"

Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, müzik kariyeriyle ilgili heyecan verici haberler paylaştı. “Yakın zamanda Emrah Karaduman ile bir single çalışmamız olacak. Bir düet yapıyoruz. Şu an çok gizli, olursa süper olacak. Ayrıca bir albüm çalışmamız var ama o 2025 yılını bulur,” dedi.

Aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Derici, "Bu sefer tövbe ettim. Yeter gerçekten, artık yapmam gereken çok şey var. Aşkta bir mesai var ve şu an ona ayıracak vaktim yok. O gücümü mesaimi işime harcamak istiyorum,” ifadelerini kullandı. Bir muhabirin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Bir programda aşka tövbe etmiştiniz," sorusuna, "Tövbemi bir şekilde bozarım, o da sadece 1990 yıllarında Brad Pitt olursa olur. Onun haricinde kimse için yemini mi bozmak istemiyorum," yanıtını verdi.

İrem Derici’nin bu açıklamaları, hem şarkıcının kariyerine verdiği önemi hem de özel hayatındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.