İrem Derici: Ağlamaktan helak oldum!

11 ilimizde büyük yıkıma sebep olan ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek olurken, dün akşamki Beşiktaş- Antalyaspor maçında duygu dolu anlar yaşandı.



Karşılaşmanın 04.17'inci dakikasında oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, 04.17'de sahaya oyuncak yağdırdı. Görevliler, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmesi için oyuncakları çuvallara doldurdu.

O esnada stattan "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çaldı. Duyguların zirve yaptığı anlarda skorbordda da 11 ilin plaka kodu yayınlandı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan İrem Derici ise sevgilisi Atakan Işıktutan ile Beşiktaş maçına misafir olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı,"Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum 4:17 itibariyle. Beraberken o kadar güzeliz ki size anlatamam!" açıklamasıyla bir fotoğraf paylaştı.