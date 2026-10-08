İpek Yazıcı ve İhsan Taha Torğut Çiftinden Romantik Doğum Günü Karesi

Ufuk Beydemir'den boşanan ve İhsan Taha Torğut ile aşk yaşayan oyuncu İpek Yazıcı 25 yaşına girdi. Sevgilisinden romantik doğum günü kutlaması geldi.

İpek Yazıcı ve İhsan Taha Torğut Çiftinden Romantik Doğum Günü Karesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 09:20

Başarılı oyunculuk kariyeri, güzelliği ve özel hayatıyla magazin kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İpek Yazıcı yeni yaşını kutladı. Netflix'in sevilen yapımı Aşk 101 dizisinde hayat verdiği Işık karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu 25 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun doğum gününü kutlayan sevgilisi fizyoterapist İhsan Taha Torğut'un sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Boşanmanın Ardından Yeni Bir Aşkla Mutluluğu Yakaladı

Özel hayatıyla sık sık magazin basınının objektiflerine takılan İpek Yazıcı 2022 yılında Roma, İtalya'da sürpriz bir nikahla şarkıcı Ufuk Beydemir ile dünyaevine girmişti. Evlilikleriyle uzun süre konuşulan ikili geçtiğimiz yıl ekim ayında tek celsede yollarını ayırma kararı almıştı.

Ufuk Beydemir ile evliliğini sonlandırdıktan sonra bir süredir adı magazin kulislerinde fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile anılan Yazıcı ilk başta çıkan iddiaları "Benim arkadaşım, bir ilişkim yok" sözleriyle yalanlamıştı. Ancak ikili ilerleyen süreçte birlikte çektirdikleri samimi kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak aşklarını resmen ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri tam gaz devam eden ünlü çift uyumlu halleriyle hayranlarından tam not alıyor.

İhsan Taha Torğut'tan Romantik Doğum Günü Paylaşımı

Yeni yaşına giren sevgilisi İpek Yazıcı için romantik bir sürpriz hazırlayan İhsan Taha Torğut sosyal medyadaki aktif kullanımıyla dikkat çekti. Torğut sevgilisiyle birlikte çekilen özel ve romantik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunarak doğum gününü kutladı.

Çiftin sosyal medyadaki bu aşk dolu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve kutlama mesajı alırken hayranları İpek Yazıcı'ya yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarılı projelerle dolu bir yıl diledi. Genç oyuncunun yeni yaşını sevgilisiyle birlikte kutladığı bu özel anlar magazin dünyasında günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

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