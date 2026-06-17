İpek Tuzcuoğlu'ndan Ezber Bozan Namaz İtirafı!

Türk televizyon tarihinin usta oyuncularından İpek Tuzcuoğlu kendi adını taşıyan YouTube programında iç dünyasına ve manevi yolculuğuna dair daha önce hiç duyulmamış çarpıcı bir itirafta bulundu. Her zaman samimi duruşuyla bilinen ünlü oyuncu geçmişte rol aldığı popüler bir dizinin setinde yaşadığı ve hayatının dönüm noktası olan o anı ilk kez izleyicileriyle paylaştı. Set ortamında yaşadığı derin utancın kendisini nasıl manevi bir arayışa ve değişime götürdüğünü açık yüreklilikle anlattı.

İpek Tuzcuoğlu kendi adını taşıyan YouTube programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Oyuncu son olarak namaz kılmayı öğrenme sürecinden bahsetti. İpek Tuzcuoğlu ilk kez namaz kılmaya karar verdiği dönemde zorlandığını söyledi. Tuzcuoğlu "İlk namaz kılmaya niyetlendiğimde o kadar zorlandım ki. Mükemmeliyetçiyimdir hata yapmak istemedi" dedi.

Düriye'nin Güğümleri Setinde Yaşanan Dönüm Noktası

Ünlü oyuncu mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle ilk etapta adım atmakta zorlansa da, onu bu sürece başlatan asıl tetikleyici olayın 2010 yılında çekilen bir komedi-drama dizisinin setinde yaşandığını belirtti. Yönetmenin sorduğu tek bir soru Tuzcuoğlu'nun içsel bir sorgulama yaşamasına neden olmuş.

Oyuncu daha sonra bu sürece başlamasına neden olan olayı ise şu sözlerle açıkladı: "Düriye'nin Güğümleri adlı bir dizi çekiyorduk. Mustafa Şevki Doğan yönetmenimiz dedi ki "Namaz kılmasını biliyor musun? Bir namaz sahnesi var." 2010 yılıydı; hiç unutmuyorum ve 'Bilmiyorum' dedim. Döndü 'Kim biliyor' diye sordu. Burcu Binici kızımı oynuyordu ve 'Ben biliyorum hocam' dedi. Yönetmenimiz 'Öğret, görsün' dedi."

Sen Allah'ı Seviyorsun Ama Namaz Kılmayı Bilmiyorsun!

Sahnede rol gereği de olsa namaz kılmayı bilmediği için rol arkadaşından yardım almak durumunda kalan İpek Tuzcuoğlu o an hissettiği duyguları ve kendi kendine verdiği radikal kararı şu samimi sözlerle aktardı:

"Çok utandım kendimden. 'Sen inançlısın, dua ediyorsun küçüklüğünden beri Allah'ı çok seviyorsun, ona sığınıyorsun ve namaz kılmayı bilmiyorsun' dedim kendime. O günden itibaren namaz kılmayı öğrendim."

YouTube programındaki bu içten ve samimi itirafı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçilerinden usta oyuncuya gösterdiği bu dürüstlük ve özeleştiri yeteneği nedeniyle binlerce destek ve takdir mesajı geldi.