İpek Tuzcuoğlu: “Kendimden Utandım ve Namaz Kılmayı Öğrendim”

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, 2010 yılında dizi setinde yaşadığı bir olaydan hareketle namaz kılmaya başladığını anlattı.

İpek Tuzcuoğlu: “Kendimden Utandım ve Namaz Kılmayı Öğrendim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 18:09

Tanınan oyunculardan İpek Tuzcuoğlu, kendi adını taşıyan YouTube kanalında takipçilerinin karşısına çıktı. Hayatına dair pek çok bilinmeyeni samimi bir şekilde takipçileriyle paylaşan ünlü isim bu kez dini inancına dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Tuzcuoğlu yetişkin bir kadın olana kadar namaz kılmayı bilmediğini ve bu durumla yüzleştiği an büyük bir utanç yaşadığını itiraf etti.

“İpek’e Namaz Kılmayı Öğret”

Ünlü oyuncuyu manevi arayışa iten olay 2010 yılında çekilen popüler televizyon dizisi "Dürüye'nin Güğümleri" setinde yaşanmış. Senaryo gereği canlandıracağı karaktere namaz kılması gereken bir sahne yazılınca dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan Tuzcuoğlu'na dönüp "Namaz kılmayı biliyor musun?" diye sormuş. O anı hiç unutamadığını söyleyen ünlü oyuncu,yönetmene "Bilmiyorum" cevabını vermek zorunda kalmış. Yönetmenin settekilere dönerek "Kim biliyor?" diye sorması üzerineyse o dönem dizide Tuzcuoğlu’nun kızını oynayan genç oyuncu Burcu Binici öne çıkmış. Namaz kılmayı bildiğini söylemiş. Bunun üzerine yönetmen sahnenin çekilebilmesi için Burcu Binici’ye "İpek'e öğret, görsün" talimatını vermiş.

Kendimle Hesaplaştım

Sette yaşanan o an İpek Tuzcuoğlu’nun hayatında tam bir kırılma noktası olmuş. Yaşadığı derin mahcubiyeti ve sonrasında yaşadığı içsel hesaplaşmasını anlatan ünlü sanatçı kendini çok ağır bir şekilde eleştirdiğini söyledi. Tuzcuoğlu o gün set çıkışında "Sen çocukluğundan beri inançlı olduğunu söylüyorsun, dua ediyorsun, Allah’ı çok seviyorsun ve ona sığınıyorsun ama daha namaz kılmayı bile bilmiyorsun" diyerek kendisini sorguladığını belirtti. Sırf bu yüzleşme yüzünden içten içe büyük bir utanç duyduğunu ifade eden ünlü isim o günden sonra vakit kaybetmeden harekete geçtiğini ve ibadet etmeyi öğrendiğini dile getirdi.

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