İpek Filiz Yazıcı'nın Sır Gibi Sakladığı Aşkı Nice'te İfşa Oldu!

Genç kuşağın en yetenekli ve duru güzelliğiyle büyüleyen oyuncularından İpek Filiz Yazıcı'nın kalbini kime kaptırdığı sonunda ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl evliliğini sonlandırdıktan sonra adeta kabuğuna çekilen güzel oyuncu uzun süredir hakkında çıkan aşk iddialarını her fırsatta yalanlasa da bu kez kaçamadı. Genç yaşına rağmen hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı son günlerde yeni aşk iddialarıyla konuşuluyor. 2022 yılında dünyaevine girdiği müzisyen Ufuk Beydemir'le geçen yıl yollarını ayıran güzel oyuncu boşanmasının ardından uzun süre özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak aylardır haklarında çıkan söylentileri reddeden İpek Filiz Yazıcı ve kürek eğitmeni İhsan Taha Torgut'un Fransa'nın Nice kentinden gelen tatil kareleri magazin kulislerini yeniden hareketlendirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler ikilinin arkadaşlıktan öte bir ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Aşk 10'in Işık'ı Genç Yaşta Evlenmişti

Henüz kariyerinin baharındayken attığı adımlarla adından söz ettiren Yazıcı hafızalara kazınan projesi ve sonrasındaki ani evlilik kararıyla çok konuşulmuştu. Türk televizyonlarının genç yaşta parlayan yıldızlarından İpek Filiz Yazıcı son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ekran yolculuğuna geçtiğimiz yıllarda başlayan güzel oyuncu özellikle Aşk 101 dizisindeki Işık karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Doğal güzelliği enerjisi ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede genç kuşağın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Yazıcı kariyerindeki yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da sık sık konuşuldu.

Oyuncunun uzun yıllar gündemde kalan ilişkilerinden biri ise şarkıcı ve söz yazarı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşk oldu. Çift yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerinin ardından 22 Ekim 2022 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti. O dönem henüz 21 yaşında olan İpek Filiz Yazıcı'nın evlilik kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken çiftin nikahı oldukça gizli gerçekleşmişti. Sosyal medyada sık sık romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili uzun süre örnek gösterilen çiftler arasında yer aldı.

Üç Yıllık Roma Masalı "Bitmesi Gerekiyordu" Diyerek Son Buldu

Sosyal medyadaki mutluluk pozlarına rağmen ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmiş ve yolları tamamen ayrılmıştı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Yaklaşık üç yıl devam eden evlilik Ekim 2025'te tek celsede sona erdi. İkili ayrılık haberinin ortaya çıkmasının ardından ortak bir açıklama yayımlayarak yollarını dostça ayırdıklarını duyurdu. Açıklamalarında "Hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi aynı güzellikle ayrılabilmenin önemini savunuyoruz" ifadelerini kullanan ikili birbirlerine duydukları saygının devam ettiğini vurguladı. Daha sonra bir davette görüntülenen İpek Filiz Yazıcı ayrılıkla ilgili sorulara kısa ve net bir yanıt vererek "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da fazla konuşacak bir şey yok" dedi. Ufuk Beydemir ise boşanmanın ardından çıkardığı şarkının eski eşine yazıldığı yönündeki iddiaları reddederek her zaman güncel duygularıyla şarkılar yazdığını ifade etti.

Salondaki "Aşkım" Fısıltısı Söylentileri Alevlendirmişti

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın adı yeni bir isimle anılmaya başladı. Güzel oyuncunun kürek eğitmeni ve fizyoterapist İhsan Taha Torgut ile yakınlaştığı iddiaları ilk kez Nisan 2026'da gündeme geldi. Birlikte katıldıkları spor etkinlikleri ve maraton organizasyonları sonrasında ikili hakkında aşk söylentileri ortaya atıldı. Ancak İpek Filiz Yazıcı o dönem bu iddiaları kesin bir dille reddederek "Onlar benim arkadaşım hayatımda bir ilişki yok" açıklamasında bulundu. Ne var ki sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan detaylar söylentileri güçlendirmeye devam etti. Özellikle spor salonundan paylaşılan bir videoda arkadan gelen seslerde oyuncunun İhsan Taha Torgut'a "Aşkım" diye hitap ettiği iddiası magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Çift bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken haklarındaki dedikodular da giderek büyüdü.

Ve Kaçış Bitti: Fransız Rivierası'nda Gizli Tatil

Ve son olarak gözler Fransa'ya çevrildi. Haziran 2026'nın ilk günlerinde İpek Filiz Yazıcı ve İhsan Taha Torgut'un Nice tatilinden gelen kareleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce sadece arkadaş olduklarını söyleyen ikilinin aynı şehirden aynı günlerde ve benzer noktalardan yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Akdeniz kıyısında geçirilen tatilden yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birlikte vakit geçirdikleri görülen ikili için magazin dünyasında "Aşk artık gizlenemiyor" yorumları yapılırken bazı kullanıcılar ise çiftin ilişkiyi henüz kamuoyuna açıklamak istemediğini öne sürdü. Güzel oyuncunun Fransız Rivierası'nın büyüleyici atmosferinde yakalandığı bu yeni aşk adımı sonrasında hayranları resmi bir ilan-ı aşk karesi gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.