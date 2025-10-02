İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanıyor!

Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı Yollarını Ayırıyor

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, iki yıl önce büyük bir aşkla evlendikleri evliliklerini bitirme kararı aldı. Çift, anlaşmalı boşanma süreci için adım attı.

Roma’da Başlayan Mutluluk Yolculuğu

Eylül 2022’de Roma’da nikah masasına oturan çift, Türkiye’deki düğünlerini ise görkemli bir şekilde Fuat Paşa Yalısı’nda yapmıştı. O dönem sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu kareler, hayranlarının beğenisini toplamıştı. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi.

Sosyal Medyada Başlayan Aşk

Beydemir, “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla müzik dünyasında adını duyurmuştu. Bu süreçte Yazıcı ile yolları sosyal medyada kesişti. Bir programa katıldıklarında kendilerine yöneltilen “İlk adımı kim attı?” sorusuna Yazıcı, “Benim” yanıtını vermiş ve ilişkilerinin başlangıç hikayesini böyle açıklamıştı. Çiftin romantik paylaşımları, o dönemde magazin gündeminde sıkça yer almıştı.

Anlaşmalı Boşanma Kararı

Habertürk’ün aktardığı habere göre, 2022’de evlenen Yazıcı ve Beydemir artık ayrılık kararı aldı. Çiftin anlaşmalı olarak boşanacağı belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapmayan ikili, özel hayatlarını basından uzak şekilde sürdürmeyi tercih ediyor.

Hayranlarını Üzen Ayrılık

Ünlü çiftin bu kararı, hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada ikili için pek çok yorum yapıldı. Kimileri bu ayrılığı üzüntüyle karşılarken kimileri ise kararlarına saygı duyduklarını ifade etti. Boşanma süreciyle ilgili detaylar merakla takip ediliyor.