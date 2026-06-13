İpek Filiz Yazıcı Beyaz Kalple Aşkını Duyurdu!

Aşk 101 dizisindeki Işık karakteriyle yıldızı parlayan yetenekli oyuncu İpek Filiz Yazıcı özel hayatındaki uzun süren sessizliğini romantik bir sosyal medya hamlesiyle bozdu. Geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan güzel oyuncu kalbinin kapılarını yeniden aşka açtığını ilan etti. Ufuk Beydemir'den geçen yıl boşanan İpek Filiz Yazıcı hakkında aşk söylentileri çıkan fizyoterapist İhsan Taha Torğut'la fotoğraf paylaştı. Yazıcı'nın beyaz kalp emojili bu paylaşımı yeni aşkın ilanı olarak yorumlandı.

Evliliği Geçtiğimiz Yıl Sona Ermişti

Genç yaşına rağmen başarılı kariyeriyle dikkat çeken Yazıcı müzik dünyasının sevilen ismiyle peri masalı gibi başlayan evliliğini geçtiğimiz sonbaharda sessiz sedasız noktalamıştı. İpek Filiz Yazıcı 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl ekim ayında yollarını ayırmıştı.

Spor Salonundaki Arkadaşlık Aşka Dönüştü

Boşanma sürecinin ardından adı farklı isimlerle anılan güzel oyuncunun hayatındaki değişim dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Boşanmanın ardından Yazıcı'nın fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özellikle ikilinin arkadaş gruplarıyla birlikte spor yaptığı anlara ait paylaşımları, aşk iddialarını güçlendirmişti. Sık sık aynı spor salonundan paylaşılan hikayeler, magazin kulislerini hareketlendirmişti.

Aşk İddialarını Beyaz Kalp Emoji Doğruladı

Dedikoduların ardı arkası kesilmezken 24 yaşındaki ünlü oyuncudan herkesi şaşırtan ve hayranlarını sevindiren o hamle geldi. Son olarak 24 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut'la birlikte yer aldığı romantik bir fotoğraf karesini beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Yazıcı'nın bu hamlesi bir süredir gündemi meşgul eden aşk iddialarını doğrular nitelikte bir adım olarak yorumlandı.

"Kendisi Benim Arkadaşım" Açıklaması Geçmişte Kaldı

Oysaki başarılı oyuncu çok değil sadece birkaç ay önce kameralar karşısında bu iddialara oldukça mesafeli bir yaklaşım sergilemişti.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte İhsan Taha Torğut'la hakkındaki aşk söylentileri hakkında konuşan İpek Filiz Yazıcı 'Kendisi benim arkadaşım bir ilişkim yok" diyerek söylentileri yalanlamıştı. Zamanla arkadaşlığın aşka dönüştüğünü gizlemeyen çiftin ilk karesine sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok yakışmışsınız" yorumları yağdı.