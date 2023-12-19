İpek Açar ikinci kez anne oldu!

Merhum sanatçı Kayahan ile olan evliliğinden 23 yaşında bir kızı bulunan İpek Açar, ikinci kez anne oldu. İpek Açar ve Alper Kömürcü, 2019 yılında evlendikten sonra 3 yıl önce evlat edinme sürecine başlamıştı. Ancak, kendilerine sıra gelmeden önce İpek Açar'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

İpek Açar ikinci kez anne oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2023 18:29

Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında bir kızı bulunan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle tekrar çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar, bir röportajında, "Sağlık sorunlarım var ve bu nedenle bir daha anne olmam zor" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, 3 yıl önce eşi Alper Kömürcü ile çocuk sahibi olmak için başvuruda bulunan 45 yaşındaki sanatçı İpek Açar, geçtiğimiz aylarda sevindirici bir haberle müjdelendi. Açar'ın hamile olduğu ortaya çıktı.

 

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
 

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Açar, 14 Aralık Perşembe günü ikinci kez anne oldu. 

Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuşan İpek Açar'ı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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