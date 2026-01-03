Instagram Yıkıldı! Demet Özdemir’den Yeni Yılın İlk Dakikalarında Olay Pozlar.

Eşref Rüya dizisinin Nisan'ı Demet Özdemir'den büyüleyici yeni yıl paylaşımı! 17.1 milyon takipçili Instagram hesabından 2026'ya merhaba diyen ünlü oyuncunun pozları beğeni rekoru kırdı.

Instagram Yıkıldı! Demet Özdemir’den Yeni Yılın İlk Dakikalarında Olay Pozlar.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2026 09:43

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Eşref Rüya’da canlandırdığı "Nisan" karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, yeni yılı sosyal medyayı sallayan pozlarıyla karşıladı. Hem oyunculuk performansı hem de stiliyle 2025'e damga vuran güzel oyuncu, 2026 mesajıyla hayranlarını mest etti.

17 Milyon Takipçiden Beğeni Yağmuru

Instagram’da 17,1 milyon gibi dev bir takipçi kitlesine sahip olan 33 yaşındaki yıldız, yeni yılın ilk saatlerinde peş peşe kareler paylaştı. Şıklığı ve enerjisiyle göz kamaştıran Özdemir’in fotoğrafları, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.

"Hoş Gel 2026"

Başarılı oyuncu, büyük ilgi gören paylaşımının altına umut dolu şu notu düştü:

"En iyi dilekler henüz gerçekleşmemiş olanlardır... Her daim yolculuklarımızın sevgiden geçmesi dileğiyle... Hoş gel 2026."

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Gündemden Düşmüyor

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisindeki başarısıyla sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Yeni yıl paylaşımına dünyanın dört bir yanından farklı dillerde tebrik mesajları yağması, Özdemir'in küresel popülaritesini bir kez daha kanıtladı.

Benzer Haberler
Yasemin Ergene’den Yasemin Ergene’den "Buzul" Şovu: Kar Yağarken Havuza Girdi!
Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler! Afra Saraçoğlu’nun Güzellik Sırrı Çözüldü: Annesi Lütfiye Hanım ile İkiz Gibiler!
Beyaz'la Joker Afişe Oldu Beyaz'la Joker Afişe Oldu
Güllü Dosyasında Şok Gelişme: Kızı Tuğyan’ın Ses Kayıtları Kan Dondurdu! Güllü Dosyasında Şok Gelişme: Kızı Tuğyan’ın Ses Kayıtları Kan Dondurdu!
Şeyma Subaşı’ndan Adli Kontrol Sonrası İlk Paylaşım: Şeyma Subaşı’ndan Adli Kontrol Sonrası İlk Paylaşım: "Allah’ım Yine Bitiriyorum"
Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç: Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç: "Deniz Olmadı, Kara Girdik!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi