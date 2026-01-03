Instagram Yıkıldı! Demet Özdemir’den Yeni Yılın İlk Dakikalarında Olay Pozlar.

Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Eşref Rüya’da canlandırdığı "Nisan" karakteriyle fırtınalar estiren Demet Özdemir, yeni yılı sosyal medyayı sallayan pozlarıyla karşıladı. Hem oyunculuk performansı hem de stiliyle 2025'e damga vuran güzel oyuncu, 2026 mesajıyla hayranlarını mest etti.

17 Milyon Takipçiden Beğeni Yağmuru

Instagram’da 17,1 milyon gibi dev bir takipçi kitlesine sahip olan 33 yaşındaki yıldız, yeni yılın ilk saatlerinde peş peşe kareler paylaştı. Şıklığı ve enerjisiyle göz kamaştıran Özdemir’in fotoğrafları, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.

"Hoş Gel 2026"

Başarılı oyuncu, büyük ilgi gören paylaşımının altına umut dolu şu notu düştü:

"En iyi dilekler henüz gerçekleşmemiş olanlardır... Her daim yolculuklarımızın sevgiden geçmesi dileğiyle... Hoş gel 2026."

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Gündemden Düşmüyor

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisindeki başarısıyla sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. Yeni yıl paylaşımına dünyanın dört bir yanından farklı dillerde tebrik mesajları yağması, Özdemir'in küresel popülaritesini bir kez daha kanıtladı.