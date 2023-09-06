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ING Bank Kapılarını Aşındıracak Kampanya Kirada Olanlara Müjde Kampanya

ING Bankası ihtiyaç kredisi, taşıt kredisinin yanı sıra konut kredisi kampanyaları ile de çok dikkat çekmekte. Özellikle de ING Bank yeni düzenlediği kampanyada 'evsiz kimse kalmasın' sloganıyla yola çıkarak düşük faiz uzun vade olanakları ile ev sahibi yapmayı hedefmiş bulunmakta. 

ING Bank Kapılarını Aşındıracak Kampanya Kirada Olanlara Müjde Kampanya
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 22:03

ING Bankası ihtiyaç kredisi, taşıt kredisinin yanı sıra konut kredisi kampanyaları ile de çok dikkat çekmekte. Özellikle de ING Bank yeni düzenlediği kampanyada 'evsiz kimse kalmasın' sloganıyla yola çıkarak düşük faiz uzun vade olanakları ile ev sahibi yapmayı hedefmiş bulunmakta. 

Enflasyon rakamlarının giderek arttığı günümüzde konut fiyatları ile birlikte kira fiyatları da vatandaşın hayallerini suya düşürmekte. Merkez Bankası'nın açıklaması sonrasında bankaların kredi faizi politikalarında sıkılaşmaya gidilmiş ben bu sayede kredi oranları birden oldukça yükselmişti. Konut kredileri de Merkez Bankası'nın açıklamasına göre yükselen Kredi oranlarından payını almıştı. Bu kapsamda ING Bank Ev Hayali Kuran vatandaşa yönelik düzenlediği kampanya kapsamında düşük meblağda  faiz oranı ile ev sahibi olunmasını sağlayacak.

ING Bank konut kredisi kampanyası

Mortgage sistemini kullanan ING Bank bireylerin sahibi olduğu mallarını teminat olarak kullanmakta ve 30 yıla kadar uzanan uzun vadeli Kredi almalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda ING Bank yeni konut kredisi kampanyasını açıklamış bulunmaktadır. Bu kampanya ile birlikte 500 bin TL'den 1.000.000 TL'ye kadar varan konut kredisi ihtiyacınızı düşük faiz imkanı ile edinebilirsiniz

ING Bank tarafından duyurulan kampanya kapsamında resmi internet sitesinde kredi oranları ile alakalı Açıklama da yapılmış bulunmaktadır. 500.000 TL için açıklanan faiz oranı %2,89 olmakta iken aylık taksit 15.000 TL'ye tekabül etmektedir. Yıllık maliyet olanı %41,45 olarak açıklanmaktayken ekspertiz ücreti ve banka tahsis ücreti ile birlikte 5500 TL Ek masraf çıkmaktadır. Öte yandan alınan evin ipotek ücreti de 900 TL civarındadır..

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