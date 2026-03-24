İnci Türkay’dan Sahneye Güçlü Dönüş!

Türk tiyatrosunun güçlü isimlerinden İnci Türkay, sahnelere iddialı bir dönüş yapıyor. Üstelik bu dönüş, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Londra’da gerçekleşen prömiyerle uluslararası bir başarıya imza atan sanatçı, ödüllü tiyatro oyunu Liste (The List) ile izleyiciyi derin bir yüzleşmeye davet ediyor.

Tamamen dolu salonda gerçekleşen prömiyerde Türkay, performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu güçlü başlangıç, oyunun Türkiye turnesi öncesinde beklentiyi daha da yükseltti.

Tek Kişilik Performansla Güçlü Bir Etki

Öncelikle Liste (The List), tek kişilik bir performans olarak sahneleniyor. Ancak bu sadelik, sahnedeki etkiyi azaltmıyor. Aksine, İnci Türkay’ın oyunculuğu sayesinde hikâye çok daha yoğun bir şekilde izleyiciye geçiyor.

Yaklaşık 55 dakika boyunca sahnede tek başına olan sanatçı, duyguyu katman katman işleyerek seyirciyi içine çekiyor. Bu nedenle oyun boyunca salonda derin bir sessizlik hâkim oluyor. Finalde ise bu sessizlik, güçlü bir alkışa dönüşüyor.

Vicdan ve Yüzleşme Üzerine Sarsıcı Bir Hikaye

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in kaleme aldığı Liste (The List), sıradan bir annenin hayatından yola çıkıyor. Ancak bu sıradanlık, kısa sürede yerini ağır bir vicdan muhasebesine bırakıyor.

Basit bir “yapılacaklar listesi”, trajik bir ihmalin ardından bambaşka bir anlam kazanıyor. Böylece hikâye, izleyiciyi şu soruyla baş başa bırakıyor: Küçük bir detay, gerçekten bir hayatı değiştirebilir mi?

Bu güçlü anlatım, yalnızca bireysel bir hikaye sunmuyor. Aynı zamanda modern yaşamın hızında kaybolan dikkat ve sorumluluk kavramlarını da sorguluyor.

Tamamı Kadınlardan Oluşan Yaratıcı Güç

Oyunun dikkat çeken bir diğer yönü ise yaratıcı ekibi. Liste (The List), tamamen kadınlardan oluşan bir ekip tarafından sahneye taşınıyor. Yönetmen koltuğunda Ayşegül Hardern yer alırken, çeviri ve sahneleme süreci doğrudan yazarla birlikte yürütülüyor.

Ayrıca ışık ve sahne tasarımı, hikâyenin duygusal derinliğini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle ışık ve gölge kullanımı, izleyiciyi hikâyenin merkezine çekiyor.

Londra’dan Türkiye’ye Uzanan Yolculuk

Londra’daki başarılı prömiyerin ardından İnci Türkay, Türkiye’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, 13–14 Mart’ta Ankara’da sahnelendikten sonra 29 Mart’ta Zorlu PSM’de izleyici karşısına çıkacak.

Bu turne, yalnızca bir tiyatro oyunu değil; aynı zamanda uluslararası başarı yakalamış bir prodüksiyonun Türkiye’ye taşınması anlamına geliyor.

İnci Türkay’dan Ezber Bozan Bir Rol

Uzun yıllar boyunca ekranlarda “kusursuz anne” imajıyla tanınan İnci Türkay, bu projede bambaşka bir karakterle karşımıza çıkıyor. Kontrol takıntısı olan, kırılgan ve yüzleşmek zorunda kalan bir kadını canlandıran sanatçı, oyunculuğunun sınırlarını yeniden tanımlıyor.

Sonuç olarak Liste (The List), yalnızca bir tiyatro oyunu değil. Aynı zamanda izleyiciyi derinden sarsan, düşündüren ve uzun süre etkisinden çıkılamayan güçlü bir deneyim sunuyor.