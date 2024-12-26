“İnci Taneleri”nin yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey aşkı gün yüzüne çıktı!

İkinci sezonuyla ekran başında fırtına e!stiren dizinin yıldızları, dün akşam Enis Arıkan’ın sahnelediği Hayalperest oyununun galasında ilişkilerini ilan etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rıza Kocaoğlu, Zorlu PSM’nin önünde bir süre sevgilisi Sera Kutlubey’i bekledi ve ikili birlikte oyuna giriş yaptı. Galadan sonra düzenlenen after partide ise aşklarını gizlemeyen çift, samimi halleriyle dikkat çekti.

Partide zaman zaman romantik anlar yaşayan çiftin keyfi, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Oyunu izlemeye gelenler arasında Rıza Kocaoğlu’nun annesi Suna Kocaoğlu ve kardeşi Gözde Kocaoğlu da bulunuyordu.

Set aşklarının giderek güçlendiği gözlenen ikilinin uyumu, hayranlarından şimdiden tam not aldı. Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey’in bu sürpriz ilişkisi, magazin dünyasının yeni favori çiftlerinden biri olmaya aday