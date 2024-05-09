İnci Taneleri'nin kadrosuna sürpriz iki isim katılıyor!

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek 14.bölümünde iki yeni oyuncu kadroya dahil oluyor. Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz, ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nde anne-oğul rolünde izleyici karşısına çıkacak.

İnci Taneleri'nin kadrosuna sürpriz iki isim katılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2024 19:51

Ünlü oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" adlı dizi, perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta ekrana gelecek olan 14. bölümünde, diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz, "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nde anne-oğul rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Bora Cengiz, Nehir’in tedavi merkezinde tanışıp hayatını değiştiren 'Arcan' karakterine hayat verirken, Gülenay Kalkan ise 'Arcan’ın annesi 'Mahun Hanım'ı canlandıracak. Azem’in büyük bir çabayla aradığı kızı Nehir’in yıllar içerisinde yaşadıkları, Arcan ve Mahun Hanım’ın gelişiyle netleşecek.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

"Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nin yeni bölümü, perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizi, izleyicilerini sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her hafta merakla bekleniyor.

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