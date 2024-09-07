İnci Taneleri'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı

Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı “İnci Taneleri”nin 2. sezon fragmanı yayınlandı!

İnci Taneleri'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-09-2024 09:57

 

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “İnci Taneleri” dizisinin merakla beklenen 2. sezonu nihayet geliyor! Dizi severlerin heyecanla beklediği yeni sezondan ilk fragman bugün yayınlandı.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Güven Kıraç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi başarılı isimlerin paylaştığı “İnci Taneleri”, ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. Derin hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, ikinci sezonuyla heyecanı kaldığı yerden sürdürecek.

Yeni sezon fragmanı, dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Yılmaz Erdoğan’ın yazarlığı ve oyunculuğuyla yine göz doldurduğu bu sezon, izleyicilere bol sürprizli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

 

İşte “İnci Taneleri”nin merakla beklenen o fragmanı...

 




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