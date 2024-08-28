İnci Taneleri'ne öyle bir isim geliyor ki... Kubilay Aka'nın yeni partneri o olacak

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönetiği İnci Taneleri dizisi geçtiğimiz sezona damgasını vuran işlerden biri olmuştu. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün yaptığı pavyon danslarıyla oldukça konuşulan dizinin yeni sezon çekimleri 3 Eylül'de İstanbul'da başlayacak. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin bir bölümü de Göcek'te çekilecek.





Bu arada İnci Taneleri'nin 2. sezonunda kadroya sürpriz bir isim daha katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bestemsu Özdemir, “Semiramis” rolüyle İnci Taneleri'nde rol alacak. Güzel oyuncunun Kubilay Aka ile partner olacağı gelen bilgiler arasında.