İnci Taneleri'ne öyle bir isim geliyor ki... Kubilay Aka'nın yeni partneri o olacak

2. sezonu merakla beklenen İnci Taneleri dizisine sürpriz bir katıldı. İşte Kubilay Aka ile partner olacak o isim...

İnci Taneleri'ne öyle bir isim geliyor ki... Kubilay Aka'nın yeni partneri o olacak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-08-2024 18:32

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönetiği İnci Taneleri dizisi geçtiğimiz sezona damgasını vuran işlerden biri olmuştu. Özellikle Hazar Ergüçlü'nün yaptığı pavyon danslarıyla oldukça konuşulan dizinin yeni sezon çekimleri  3 Eylül'de İstanbul'da başlayacak. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin bir bölümü de Göcek'te çekilecek. 



Bu arada İnci Taneleri'nin 2. sezonunda kadroya sürpriz bir isim daha katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bestemsu Özdemir, “Semiramis” rolüyle İnci Taneleri'nde rol alacak. Güzel oyuncunun Kubilay Aka ile partner olacağı gelen bilgiler arasında. 

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