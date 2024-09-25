İnci Taneleri'ne o geliyor! İşte ekibe katılan o isim

"İnci Taneleri" ekim ayında 2. sezonuyla geri dönüyor! İşte kadroya katılan son isim...

İnci Taneleri'ne o geliyor! İşte ekibe katılan o isim
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-09-2024 10:16

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran, BKM imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri, merakla beklenen ikinci sezonuyla ekim ayında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği dizinin, 3 ya da 10 Ekim tarihlerinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizi, yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin kadrosuna bu sezon Aytek Sayan "Veli" ve Bestemsu Özdemir de "Semiramis" karakterleriyle katılarak hikayeye zenginlik katacak.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak ekibi Melis Kızılaslan da dahil oldu.Kızılaslan Tilbe karakterine hayat verecek ve Semiramis’in yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

İnci Taneleri'nin yeni sezonuyla ilgili detaylar ve gelişmeler merakla takip ediliyor. İzleyiciler, dizinin beklenen dönüşü için sabırsızlanıyor.

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