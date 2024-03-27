İnci Taneleri'ne iki yeni isim katılıyor

'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde iki başarılı isim ekrana gelecek. Selim Erdoğan, ‘Reyyaz’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olurken Bekir Aksoy ‘Cenk’ karakteriyle ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ne konuk oluyor.

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, ilgi çeken sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla her hafta gündem oluşturmaya devam ediyor. Diziye bu hafta dahil olan Selim Erdoğan ve Bekir Aksoy’un hayat vereceği karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!