İnci Taneleri'nde pavyon yeni şarkısıyla açılıyor!

İnci Taneleri 2 haftalık aranın ardından ekrana hızlı bir dönüş yapacak. Dilber, hem yeni şarkısı ile hem yeni dansı ile pavyonu yeniden açacak.

İnci Taneleri'nde pavyon yeni şarkısıyla açılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2024 11:56

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, ilgi çeken sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. 

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de! 

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