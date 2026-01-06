İnci Taneleri’nde Kriz mi Var? Final İddiaları Gündemde

Yılmaz Erdoğan’ın hem kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı fenomen dizi İnci Taneleri, yeni sezona bir türlü başlayamamasıyla hayranlarını endişelendirdi. 15 Mayıs’taki görkemli sezon finalinin ardından ekranlara dönmesi beklenen dizi hakkında kulislerde şok edici iddialar dolaşıyor.

Yeni Sezon Neden Gecikti?

Dizinin yeni bölümlerinin gecikmesi "Ertelendi mi?" sorularını beraberinde getirmişti. Gecikmenin ardındaki temel nedenin, Yılmaz Erdoğan’ın yoğun Netflix mesaisi olduğu öğrenildi. Dijital projesini tamamlayan Erdoğan’ın, ayağının tozuyla İnci Taneleri’nin 5 bölümlük senaryosunu tamamladığı ve ekibin dün itibarıyla yeniden sete çıktığı bildirildi.

"Servan" ve "Keledoş" Dengeleri Değiştirecek

Hikayeye taze kan olarak iki iddialı karakter dahil oluyor. Bu isimler dizideki tansiyonu zirveye taşıyacak:

Servan: Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in eski aşkı olarak diziye giriş yapacak. Dilber ve Azem arasındaki dengeyi nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

Keledoş: Yeraltı dünyasıyla bağlantılı, mafya figürü olarak hikayeye dahil olacak. Bu iki karakter için oyuncu görüşmelerinin son aşamada olduğu belirtiliyor.

Gün Değişikliği ve "16 Bölüm" Şoku

Dizinin geleceğine dair en çok konuşulan iddia ise final takvimiyle ilgili. Kulislerden sızan bilgilere göre:

Yayın Günü Değişiyor: Dizinin gelenekselleşen Perşembe gününden, Salı gününe alınması planlanıyor. Final Çanları: Gazeteci Birsen Altuntaş'ın da dikkat çektiği iddialara göre, dizi yeni sezonda 16 bölüm sonra (toplamda 60. bölümde) ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor.