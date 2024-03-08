İnci Taneleri'nde gündem olan sahne! Pavyon'da Dilber protestosu

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri', dün akşam 7. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Geçtiğimiz bölümde yaşanan şiddet olayının ardından, yeni bölümde dikkat çeken bir sahne izleyicilerin gündemine oturdu.

Dizinin yayınlanan bir önceki bölümünde, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri, kocası tarafından darp edilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bu olayın ardından yeni bölümde ise; Dilber'in çalıştığı pavyonda diğer kadınlar, yaşananları protesto etmek için sahneye çıkmayı reddetti. Patronun baskısı üzerine sahneye çıkan kadınlar, müşterilere yaşananlara destek olmaları için çağrıda bulundu. Müşteriler de Dilber'in maruz kaldığı şiddeti alkışlarla protesto ederek kadın çalışanlara destek verdi.

Bu sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çeşitli yorumlara neden oldu. İzleyiciler, kadın dayanışması ve şiddete karşı duruşun önemine vurgu yaparken, dizi hakkında da çeşitli yorumlarda bulundular.



