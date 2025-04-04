İnci Taneleri’nde "Ferda" sürprizi! O ismi kimse beklemiyordu

Kanal D’nin BKM imzalı reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, sona yaklaşırken büyük bir sürprizle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünde yer aldığı dizide merakla beklenen “Ferda” karakteri sonunda ortaya çıktı. Uzun süredir gizemini koruyan karakteri, genç oyuncu Taylan Meydan canlandıracak.

Ferda karakteri belli oldu! Taylan Meydan kadroya katıldı

Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakteriyle Simge Selçuk’un canlandırdığı Candan’ın evlilik dışı çocuğu olan “Ferda”, son bölümlerde dizinin en çok konuşulan ismi olmuştu. Yüzü görünmeden yer alan karakter, izleyiciyi merak içinde bırakmıştı. Bu karakteri, son dönemin dikkat çeken genç yeteneklerinden Taylan Meydan canlandıracak. Meydan, dizinin genç yıldızı Kubilay Aka ile daha önce “Zaferin Rengi” filminde de birlikte rol almıştı.

İnci Taneleri için final tarihi netleşiyor

Diziye Ferda karakterinin katılması, hikâyeyi zirveye taşıyacak. Ancak bu yükseliş uzun sürmeyecek. İnci Taneleri dizisi, mayıs sonunda 45. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Bayram tatili sonrası yeni bölümüyle dönecek olan dizi, büyük sürprizlere sahne olacak.

Yılmaz Erdoğan’dan yine ustalık işi senaryo

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri, gerek diyalogları gerek oyunculuklarıyla sezon boyunca büyük ilgi gördü. Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide her karakterin geçmişi ve iç çatışmaları seyirciyle güçlü bir bağ kurdu.