İnci Taneleri'nde Dilber'e beklenmedik hediye

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

İnci Taneleri'nde Dilber'e beklenmedik hediye
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2024 11:10

Yılmaz Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimlerin yer aldığı "İnci Taneleri" dizisi, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. BKM imzasını taşıyan dizi, yeni bölümüyle heyecan dolu anlar yaşatacak.

 

7. bölümünde Azem Dilber'in başına gelenlerin yarattığı şok etkisi herkesi derinden sarsmıştır. Azem, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışırken, Piraye'nin teklifini kabul etme konusunda tereddütler yaşamaktadır. Ancak, Dilber'e destek olmak için çabalarken aynı zamanda yaşadığı olayların ardındaki gerçeği öğrenmek için de mücadele vermektedir. Bu tehlikeli süreç, Dilber'e beklenmedik bir hediye sunmanın kapısını aralayacaktır.

Dizinin bu haftaki bölümünde ayrıca, Cihan'ın Doktor Elif'e anlatmayı sakladığı hassas hikayesi gün yüzüne çıkacak ve Elif'in duygularını karıştıracak gelişmeler yaşanacak.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "İnci Taneleri", perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizi tutkunları, heyecanla beklenen yeni bölümde yaşanacakları merakla takip ediyor.

 

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