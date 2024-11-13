İnci Taneleri'nde Dilber'den yeni dans

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yirmi ikinci bölümüyle perşembe akşamı Kanal D’de ekrana geliyor.



22.Bölümde Neler Yaşanacak?



Azem’in yolu bir şekilde hep Piraye ile kesişiyordur. Piraye’nin içinde Azem’e haksızlık yaptığına dair bir şüphe kök salmışken, karşısında hiç ummadığı bir anda yine Azem’i bulur. Dilber, başındaki dertleri Azem’in de yardımı ile ertelemeyi başarmıştır. Ama hala içinde cevapsız soruların tedirginliği vardır. Azem oğlunu ve kızını yanına alıp geçmişin karanlığını silmek isterken çocuklarının içinde olduğu çıkmazların tam ortasındadır artık. Azem’in inci taneleri artık ona hiç olmadıkları kadar ihtiyaç duydukları büyük dertlerin içindedir.



İnci Taneleri 22.Bölüm tanıtım





Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.