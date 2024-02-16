İnci Taneler'inde Dilber'den gündem olan yeni dans

İnci Taneler'inde Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans performansı gündemde. İşte detaylar...

İnci Taneler'inde Dilber'den gündem olan yeni dans
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 10:45

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu "İnci Taneleri" dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan 4. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin dikkat çeken sahnelerinden biri ise pavyon dansçısı rolünü canlandıran Hazar Ergüçlü'nün performansıydı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler, Ergüçlü'nün yeni dansını heyecanla bekledi ve sahne ilgiyle izlendi.

Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk yeteneği ve dans performansı, izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Özellikle pavyon dansçısı karakterini canlandıran Ergüçlü, her hafta farklı bir dansla izleyicilerin karşısına çıkıyor ve performansıyla büyük beğeni topluyor.

 

 

Haberin Videosu : Şansıma Tükürsem - Dilber | İnci Taneleri (4. Bölüm)
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