İnci Taneleri'nde Dilber yine pistte döktürdü! İşte o anlar...

İnci Taneleri adlı dizinin sezon finalinde Dilber karakterini canlandıran Hazal Ergüçlü'nün dans performansı damga vurdu. İşte o sahne...

İnci Taneleri'nde Dilber yine pistte döktürdü! İşte o anlar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2024 17:38

İlk günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen "İnci Taneleri" dizisi, dün akşam ekrana gelen bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finalinde özellikle Dilber’in pavyon sahneleri izleyiciler tarafından çok konuşuldu.

Dizinin bu bölümünde Dilber’in sergilediği yeni dans performansı, sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyiciler, Dilber’in dans sahnelerine büyük ilgi gösterirken, performansıyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Sezon finaliyle birlikte dizi, izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatarak ekranlara kısa bir ara verdi. "İnci Taneleri"nin yeni sezonu şimdiden merakla bekleniyor.

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