İnci Taneleri'nde Dev Buluşma! Yılmaz Erdoğan Yazdı, Ebru Gündeş Söyledi

Dizinin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk görüntülerin yer aldığı etkileyici bir tanıtım yayınlandı. Yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanan dizi, Türkiye’nin en güçlü seslerinden Ebru Gündeş ile bir araya geldi.

İnci Taneleri, yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan’ın sözlerini yazdığı şarkıyı Ebru Gündeş seslendirdi. Gündeş’in eşsiz yorumuyla seslendirdiği şarkı dizinin yeni sezonunda izleyicilerle buluşacak.

SÖZ VE MÜZİK YILMAZ ERDOĞAN İMZALI

Dizinin senaryosuna ve genel atmosferine hayat veren Yılmaz Erdoğan, bu kez kalemini çok özel bir şarkı için kullandı. Sözü ve müziği tamamen Yılmaz Erdoğan’a ait olan ve ‘İnci Taneleri’ için özel olarak hazırlanan yeni eser, Ebru Gündeş’in eşsiz yorumuyla hayat buldu.

BANA BUNU YAPMAYACAKTINIZ!

Kayıp olan Azem Yücedağ’ın sesinden yankılanan tirat, akıllarda da birçok soru işareti bıraktı. Azem’in kayboluşunun arkasında neler yaşandığı dizinin yayına girmesiyle birlikte yanıt bulacak.

‘Ben bir gün bir şeye küstüm

Daha da barıştıramadınız.

Neydi şimdi boş verin ama

Bana bunu yapmayacaktınız!’

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel, Taylan Meydan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de!