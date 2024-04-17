İnci Taneleri'nde Azem'i zorlayan tercih

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, merak uyandıran sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla her hafta gündem oluşturmaya devam ediyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

11.Bölüm Özeti:

Azem ve Cihan, Nehir’i birlikte aramaya karar verir. Gerçekten baba-oğul olabilmelerinin ve ailelerini dağıtan sırrın açığa çıkmasının tek yolu budur. Zahir hala kaçaktır ve Dilber’den vazgeçmeye niyeti yoktur. Piraye, Azem hakkında öğrendiklerini sindirmeye çalışıyordur. Azem, hiç beklemediği bir anda Piraye ve Dilber ile yan yana gelince son zamanlarda yaşamak zorunda kaldığı her şeyi yeniden değerlendirir. Azem’in artık bir tercih yapması gerekecektir.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!



İnci Taneleri – 11. Bölüm Tanıtımı







İnci Taneleri – 11. Bölüm Tanıtım 2



