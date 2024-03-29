İnci Taneleri'nde Azem kızının izini buldu

İnci Taneleri'nin bu haftaki bölümünde, Azem'in kızının izine ulaşması ve Cihan'ın Reyyaz'ı son anda kurtarması ön plana çıktı.

Niyazi, gizlice çektiği Dilber'in görüntüleriyle Sibel'e Azem'in hayatındaki kadının pavyonda çalıştığını söyledi ve bu durum Piraye'yi şaşırttı.

Sırat, patronunun sevgilisiyle olan görüntülerin Azem’in eline nasıl ulaştığının peşine düştü. Berzan, Cihan'a mesaj atarak Sırat'ın planları hakkında bilgi verdi. Ancak Cihan, kadının başına bir şey gelmesini istemediği için videonun yayınlanmasına karşı çıktı.

Kamuran, pavyonda şarkı söylemek için hazırlık yaparken, kızlarının da fikirlerini alarak performans sergiledi. Dilber, Kamuran'a adam öldürecek birini tanıyıp tanımadığını sordu ve Kamuran da ailesiyle barışması gerektiğini söyledi.

Azem, kızının izini bulmak için Halil'in ailesinin evine gitti ve orada Nehir'in uyuşturucu tedavisi gördüğünü öğrendi.

Final sahnesinde, Aleyna'nın kaçması için Cihan ve Necmi harekete geçti. Ancak Sırat, Reyyaz'ı öldürmek üzereyken Cihan tarafından durduruldu.

İnci Taneleri'nin son bölümü, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve reytinglerde zirveye yerleşti. BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Her perşembe Kanal D'de yayınlanan dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor.