İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu

Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen dizisi "İnci Taneleri," 2. bölümüyle ekrana geldi ve reytinglerde adeta fırtına estirdi. Dizi, yeni bir rekor kırarak zirveyi bırakmadı.

Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün etkileyici performansı, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Dilber adındaki pavyon dansçısının sergilediği yeni dans, sosyal medyada hızla yayılarak en çok konuşulan konular arasına girdi. İzleyiciler, Ergüçlü'nün karakterine kattığı derinlik ve dansındaki çarpıcı enerjiyi övgüyle karşıladı.



İşte Dilber'in o dansı:









