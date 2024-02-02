İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri 2. bölümüyle ekrana geldi. Merakla takip edilen dizi reytinglerde yeni bir rekor kırarak zirveyi bırakmadı. Dilber adından bir pavyon dansçısını canlandıran Hazar Ergüçlü'nün performansı yine gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Dilber'in yeni dansı sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-02-2024 11:19

Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen dizisi "İnci Taneleri," 2. bölümüyle ekrana geldi ve reytinglerde adeta fırtına estirdi. Dizi, yeni bir rekor kırarak zirveyi bırakmadı.

Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün etkileyici performansı, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. Dilber adındaki pavyon dansçısının sergilediği yeni dans, sosyal medyada hızla yayılarak en çok konuşulan konular arasına girdi. İzleyiciler, Ergüçlü'nün karakterine kattığı derinlik ve dansındaki çarpıcı enerjiyi övgüyle karşıladı.

İşte Dilber'in o dansı:




 

 

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