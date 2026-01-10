"İnci Taneleri" Hayranlarına Müjde: Yayın Günü Belli Oldu!

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren ve iki sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri" dizisinde üçüncü sezon heyecanı dorukta. Dizinin yeni sezon başlama tarihi ve çok konuşulan "gün değişikliği" iddialarıyla ilgili nihai karar verildi.

Kendi Gününde, Kendi Saatinde!

Son dönemde dizinin yayın gününün "Salı" gününe alınacağına dair yayılan spekülasyonlar son buldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fenomen dizinin kendi günü olan Perşembe’de kalmasına kesin olarak karar verildi.

Geri Sayım Başladı: İşte Yayın Tarihi

Azem ve Dilber’in hikayesinin yeni perdelerini aralayacak olan dizi için iki farklı tarih üzerinde duruluyor:

Hedef Tarih: Eğer çekimler ve kurgu süreci planlandığı gibi yetişirse dizi 22 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

Alternatif Tarih: Küçük bir gecikme yaşanması durumunda ise sezon açılışı Ocak ayının son haftası olan 29 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Kadroya Yeni Kan: Keledoş ve Servan Geliyor

Üçüncü sezonda hikaye yeni karakterlerle daha da derinleşiyor. Bu sezon kadroya dahil olan isimler şimdiden merak uyandırdı:

Haydar Şişman: "Keledoş" karakteriyle hikayeye dahil oluyor.

Umut Kurt: "Servan" rolüyle kadrodaki yerini aldı.

Sürpriz Karakter: İlerleyen bölümlerde hikayenin akışını değiştirecek bir de polis karakterinin diziye giriş yapacağı öğrenildi.

Dizinin yeni sezonunda pavyon sahnelerinden aile dramına, Azem’in bitmek bilmeyen edebi yolculuğuna kadar pek çok detay yine Türkiye’nin gündemine oturmaya aday.