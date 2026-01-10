"İnci Taneleri" Hayranlarına Müjde: Yayın Günü Belli Oldu!

İnci Taneleri 3. sezon ne zaman başlıyor? Yılmaz Erdoğan'ın sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yayın günü değişti mi? İşte Keledoş ve Servan karakterli yeni sezonun detayları ve kesinleşen yayın tarihi...

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-01-2026 18:17

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren ve iki sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri" dizisinde üçüncü sezon heyecanı dorukta. Dizinin yeni sezon başlama tarihi ve çok konuşulan "gün değişikliği" iddialarıyla ilgili nihai karar verildi.

Kendi Gününde, Kendi Saatinde!

Son dönemde dizinin yayın gününün "Salı" gününe alınacağına dair yayılan spekülasyonlar son buldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda fenomen dizinin kendi günü olan Perşembe’de kalmasına kesin olarak karar verildi.

Geri Sayım Başladı: İşte Yayın Tarihi

Azem ve Dilber’in hikayesinin yeni perdelerini aralayacak olan dizi için iki farklı tarih üzerinde duruluyor:

  • Hedef Tarih: Eğer çekimler ve kurgu süreci planlandığı gibi yetişirse dizi 22 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

  • Alternatif Tarih: Küçük bir gecikme yaşanması durumunda ise sezon açılışı Ocak ayının son haftası olan 29 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Kadroya Yeni Kan: Keledoş ve Servan Geliyor

Üçüncü sezonda hikaye yeni karakterlerle daha da derinleşiyor. Bu sezon kadroya dahil olan isimler şimdiden merak uyandırdı:

  • Haydar Şişman: "Keledoş" karakteriyle hikayeye dahil oluyor.

  • Umut Kurt: "Servan" rolüyle kadrodaki yerini aldı.

  • Sürpriz Karakter: İlerleyen bölümlerde hikayenin akışını değiştirecek bir de polis karakterinin diziye giriş yapacağı öğrenildi.

Dizinin yeni sezonunda pavyon sahnelerinden aile dramına, Azem’in bitmek bilmeyen edebi yolculuğuna kadar pek çok detay yine Türkiye’nin gündemine oturmaya aday.

Benzer Haberler
Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Sahne Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Sahne
Merakla Beklenen Merakla Beklenen "Doktor; Başka Hayatta"dan Çarpıcı Tanıtım
Hülya Avşar’ın Hülya Avşar’ın "Fazilet Hanım" Dönüşümü! Setten Gelen Paylaşım Sosyal Medyayı Böldü.
Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinde Bomba Partner: Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinde Bomba Partner: "Delikanlı" Geliyor!
Rüya Gibi Dizisinde Kadro Büyüyor: İki Usta İsim Daha Katıldı! Rüya Gibi Dizisinde Kadro Büyüyor: İki Usta İsim Daha Katıldı!
Kızılcık Şerbeti’nde Doğukan Güngör Şoku: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti’nde Doğukan Güngör Şoku: Yeni Bölüm Yayınlanmayacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!