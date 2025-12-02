İnci Taneleri Hayranlarına Müjde! Dizi Setlere Dönüyor, Yayın Tarihi Belli Oldu

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisi, "Organize İşler" filminin bitmesiyle setlere geri dönüyor. 3. sezon çekimleri Aralık sonunda başlayacak, yeni bölümler yılbaşından sonra Kanal D'de yayınlanacak.

İnci Taneleri Hayranlarına Müjde! Dizi Setlere Dönüyor, Yayın Tarihi Belli Oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-12-2025 12:10

Yılmaz Erdoğan'ın büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri, sezon finalinin ardından verdiği uzun arayı bitiriyor. Yerine gelen dizilerin kısa ömürlü olması nedeniyle yokluğu dikkat çeken fenomen diziyle ilgili beklenen haber geldi.

Çekimler Aralık Sonunda Başlıyor

Uzun aranın nedeninin Yılmaz Erdoğan’ın "Organize İşler Karun Hazinesi" filminin çekimleri olduğu öğrenilmişti. Erdoğan, filmi tamamlamasının ardından dizinin yeni sezon senaryosuna yoğunlaşmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri aralık ayının sonunda başlayacak. Böylece aylar süren belirsizlik sona ermiş olacak.

Yeni Bölümler Yılbaşından Sonra Kanal D'de

Planlamaya göre, çekimlerin başlamasının ardından İnci Taneleri, yeni bölümleriyle yılbaşının sonrasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanal D yönetimi, dizinin ekran günü olan perşembeyi uzun süredir başka bir yapımla doldurmamıştı. Kulislerde bu durum, kanalın İnci Taneleri'nin geri dönüşüne özel bir önem verdiği şeklinde yorumlanıyor.

Benzer Haberler
Cennetin Çocukları Setinde Eğlenceli Molalar: Ünlü Oyuncular Lunaparkta Çocukluğuna Döndü! Cennetin Çocukları Setinde Eğlenceli Molalar: Ünlü Oyuncular Lunaparkta Çocukluğuna Döndü!
Eşref Rüya'da Büyük İhanet Şüphesi: Eşref, Nisan'ı Takibe Alıyor! (24. Bölüm Özeti) Eşref Rüya'da Büyük İhanet Şüphesi: Eşref, Nisan'ı Takibe Alıyor! (24. Bölüm Özeti)
"Vicdansız" İçin Geri Sayım Başladı!
Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar
Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti