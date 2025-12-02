İnci Taneleri Hayranlarına Müjde! Dizi Setlere Dönüyor, Yayın Tarihi Belli Oldu

Yılmaz Erdoğan'ın büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri, sezon finalinin ardından verdiği uzun arayı bitiriyor. Yerine gelen dizilerin kısa ömürlü olması nedeniyle yokluğu dikkat çeken fenomen diziyle ilgili beklenen haber geldi.

Çekimler Aralık Sonunda Başlıyor

Uzun aranın nedeninin Yılmaz Erdoğan’ın "Organize İşler Karun Hazinesi" filminin çekimleri olduğu öğrenilmişti. Erdoğan, filmi tamamlamasının ardından dizinin yeni sezon senaryosuna yoğunlaşmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri aralık ayının sonunda başlayacak. Böylece aylar süren belirsizlik sona ermiş olacak.

Yeni Bölümler Yılbaşından Sonra Kanal D'de

Planlamaya göre, çekimlerin başlamasının ardından İnci Taneleri, yeni bölümleriyle yılbaşının sonrasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kanal D yönetimi, dizinin ekran günü olan perşembeyi uzun süredir başka bir yapımla doldurmamıştı. Kulislerde bu durum, kanalın İnci Taneleri'nin geri dönüşüne özel bir önem verdiği şeklinde yorumlanıyor.