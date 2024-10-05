'İnci Taneleri' dönüyor! İşte yayın tarihi...

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nden ikinci sezon tanıtımı geldi! Hikayenin heyecanının ipuçlarını veren tanıtım ile birlikte dizinin ikinci sezon başlama tarihi de duyuruldu: ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri ikinci sezonun ilk bölümüyle 10 Ekim Perşembe akşamı Kanal D’de yeniden izleyicileriyle buluşacak

'İnci Taneleri' dönüyor! İşte yayın tarihi...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-10-2024 10:00

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nde özlenen ve dört gözle beklenen karakterlerin yeni sezonda neler yaşayacağı büyük merak konusu olurken yayınlanan tanıtım izleyenleri heyecanlandırdı. 

 

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda ise sürpriz isimler kadroya dahil oluyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

 

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de! 

Benzer Haberler
Kuşatma dizisine öyle bir isim geliyor ki... Kuşatma dizisine öyle bir isim geliyor ki...
Deha'da merak uyandıran fragman Deha'da merak uyandıran fragman
Sorgu'dan yeni fragman yayınlandı Sorgu'dan yeni fragman yayınlandı
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 5. bölüm tanıtım videosu yayınlandı! Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 5. bölüm tanıtım videosu yayınlandı!
RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
'Kalpazan' dizisinden ilk görüntüler geldi! 'Kalpazan' dizisinden ilk görüntüler geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
  • 01-10-2024 15:23

Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
  • 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!
  • 01-10-2024 11:25

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'
  • 01-10-2024 08:40

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'

Yalı Çapkını dizisinde çok konuşulacak sahne:
  • 01-10-2024 12:09

Yalı Çapkını dizisinde çok konuşulacak sahne: "Senden çocuk istiyorum"