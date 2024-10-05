'İnci Taneleri' dönüyor! İşte yayın tarihi...

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nde özlenen ve dört gözle beklenen karakterlerin yeni sezonda neler yaşayacağı büyük merak konusu olurken yayınlanan tanıtım izleyenleri heyecanlandırdı.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda ise sürpriz isimler kadroya dahil oluyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de!