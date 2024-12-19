İlyas Yalçıntaş hakim karşısında! 2 yıla kadar hapis cezası istemi...

“Tahrik Edildim” Savunması

Duruşmada savunma yapan İlyas Yalçıntaş, müşteki Mahsa H.’nin kendisini rahatsız ettiğini ve tahrik altında mesajlar attığını belirtti. Yalçıntaş, “Kendisinden şikâyetçi oldum. Evime izinsiz girdi. Bu durum beni çok zorladı ve bahse konu mesajları tahrik sonucu attım” dedi. Yalçıntaş, Mahsa H. ile cinsel birliktelik yaşamadığını ve hakkındaki iddiaları reddettiğini de ekledi.

Müşteki Tarafından Ciddi İddialar

Müşteki Mahsa H.’nin avukatı Ali Kemal Atçeken, Yalçıntaş’ın savunmalarını reddederek müvekkilinin hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti. Atçeken, “Müvekkilim olaylar nedeniyle Türkiye’den deport edilmiş, eğitim hayatı sona ermiştir. Şiddet ve tehditlerin İran’da da devam ettiğini bildiriyoruz” dedi.

Savcı Hapis Cezası Talep Etti

Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında Yalçıntaş’ın müştekiye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullandığını belirterek, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme Duruşmayı Erteledi

Tarafların avukatları savcının mütalaasına karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme, müşteki avukatlarının diğer iddiaları için ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğünü ve bu konuda takipsizlik kararı verildiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yalçıntaş’tan Açıklama

Duruşma sonrası konuşan İlyas Yalçıntaş, “Bu noktaya geleceğini ön göremezdim. İddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Şarkıcının yargı süreci merakla takip edilirken, bir sonraki duruşmada tarafların savunmalarını sunması bekleniyor.