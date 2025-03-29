İlker Yasin Solmaz, Defne Joy Foster’ın Mezar Taşının Neden Değiştirildiğini Açıkladı

Defne Joy Foster’ın ani ölümü, sevenlerini derinden sarsmış ve ölümünün ardından birçok soru gündeme gelmişti. Bu sorulardan biri de, Defne Joy Foster'ın mezar taşındaki soyadının neden değiştirildiğiyle ilgiliydi. Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz, yıllardır merak edilen bu konuya ilk kez açıklık getirdi.

İlker Yasin Solmaz ve yeni eşi Beyaz Solmaz, YouTube kanallarında takipçilerinden gelen soruları yanıtladılar. Takipçilerinin, Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster ile olan ilişkilerini sorması üzerine, Yasin Solmaz, “Ben ona Hatice Hanım dedim hep. Tabi ki görüşüyoruz. Can'ın anneannesi o. Hiçbir zaman bağımızı koparmadık. Başımıza Defne'nin olayı geldiğinden beri hiçbir zaman görüşmemezlik etmedik. O da bizim evin bir büyüğü. Hiçbir zaman kopmadık. Can'ın anneannesi ile görüşmeye devam ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Beyza Solmaz, Hatice Foster ile ilgili ise, “İnanın tanışmamızı çok iyi hatırlamıyorum. İlk günden beri bana çok sıcak ve çok da iyi davranmıştır. Annem ne kadar kıymetliyse o da o kadar bu evde kıymetlidir” dedi.

Mezar Taşı Değişikliği Nedeni

İlker Yasin Solmaz, Defne Joy Foster’ın mezar taşındaki soyadının değişmesiyle ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Bununla ilgili durum şöyle; tabi biz ilk vefat ettikten sonra bu işler rutin olarak yapılıyor. O zaman soyadı benim soyadımı taşıdığı için Defne Joy Solmaz diye yazdırdık. Hiç aklımıza Foster, onun kızlık soyadı gelmedi. Bütün ülke Defne Joy Foster olarak tanıyor ama biz onu birileri tanıdığı için, değil rahmetli eşim olduğu için böyle gömdük. Benim soyadım neyse de onun da soyadı Solmaz'dı. Bu şekilde bir mezar taşı yaptırdık. Sonradan Hatice Hanım yüksek ihtimal herkesin bildiği isimle anılsın gibi bir şey düşündü ve mezar taşını değiştirtmiş. Takdir onundur, onun kızı sonuçta. Acılı bir anne. Orasına diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bir gram alınmadım. Mezar taşındaki soyadının sonradan değişmesi tamamen Hatice Hanım'ın takdirinde bir şeydi. Saygıyla karşıladık.”